Guaratuba anuncia 2ª audiência pública do Plano Diretor

A Prefeitura de Guaratuba comunica a realização da 2ª Audiência Pública do Plano Diretor no final deste mês.

Serão apresentados os dados já levantados até o momento e informadas as as próximas etapas do estudo, para que assim, a população possa participar de forma efetiva no desenvolvimento da revisão do Plano Diretor.









DATA, HORA e LOCAL: A Audiência será realizada no dia 26 de janeiro e terá início às 19h e término previsto para às 20h30, no auditório do Cras, na rua José Nicolau Abagge, 1.330.

INFORMAÇÕES GERAIS: Em função da pandemia de covid-19, de forma a prevenir o aumento do contágio pela doença, e, considerando a capacidade de público do auditório do Cras, haverá limitação de 25 pessoas no auditório, por ordem de chegada.

A audiência também será transmitida em tempo real pela internet pela plataforma do ITTI UFPR no Youtube. Os participantes poderão interagir formulando perguntas através do chat, que serão respondidas pela equipe técnica.

INFORMAÇÕES DE ACESSO: O endereço eletrônico na internet (link: https://www.youtube.com/watch?v=3Hj-i_WrZds) já está disponível para acesso.

O documento para consulta pública, referente ao Produto 2 – Análise Temática Integrada – Parte 1, está disponível no site da Prefeitura de Guaratuba: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/planodiretor.php