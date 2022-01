PM prende traficantes e faz grandes apreensões de drogas no Litoral

Na sexta-feira (7), em situações distintas, a Polícia Militar prendeu diversas pessoas e apreendeu drogas, dinheiro, televisores, câmeras de monitoramento e celulares em quatro municípios do Litoral.

GUARATUBA

A primeira ação aconteceu em Guaratuba. Às 14h30, policiais militares da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) patrulhavam pela avenida Piauí, no balneário Coroados, quando abordaram um homem de 33 anos de idade que transitava ”em atitude suspeita”.

Durante a busca pessoal, no bolso da bermuda do abordado, os policiais localizaram e apreenderam 29 buchas de cocaína e uma pedra bruta de crack. Indagado, o homem revelou que recebeu os entorpecentes de uma mulher, em um imóvel situado na rua Sargento Enéas Agostinho Marcondes, e que tinha a missão de distribuí-los na localidade.

Os policiais foram ao endereço e, após contato com a mulher delatada (e minuciosa averiguação pelo local), encontraram e apreenderam, acondicionados em uma mala de viagem, 16 tabletes de maconha, 2 tabletes de crack e 500 reais em espécie. A denunciada, de 25 anos, disse que apenas tinha a função de guardar os tóxicos na propriedade, e que o dinheiro apreendido era o seu pagamento pelo serviço.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e, posteriormente, foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil.

MATINHOS

A segunda ação ocorreu às 16h30, na rua Santa Maria, no bairro Tabuleiro, em um local conhecido pela movimentação de usuários e traficantes de drogas.

Durante o patrulhamento ostensivo, policiais militares da Rádio Patrulha se depararam com um homem entregando drogas para outro suspeito, por cima de um muro. A boca de fumo era monitorada por câmeras de segurança e, percebendo a aproximação da viatura, o traficante avisou às outras pessoas que estavam no imóvel sobre a presença da polícia.

Ato contínuo, os policiais efetuaram a abordagem do grupo e, após averiguações, localizaram e apreenderam 103 pedras de crack prontas e embaladas para a comercialização, 2 câmeras de segurança que monitoravam o fluxo de usuários e a movimentação da polícia na via, 1 aparelho televisor que estava ligado às câmeras, e um celular.

Segundo a PM, houve resistência e os policiais foram desacatados. Como resultado, várias pessoas foram abordadas e contidas. Dois homens (38 e 46 anos de idade) e um adolescente (15 anos) foram conduzidos à Delegacia Cidadã.

PONTAL DO PARANÁ

A terceira ocorrência se deu às 18h, em um endereço localizado na rua Ulisses Guimarães, no Balneário Grajaú. Após denúncias de que no local havia um ponto de tráfico de drogas, equipes da Rádio Patrulha foram até a região e abordaram um jovem, de 19 anos de idade, que tentou fugir da interceptação policial, correndo para dentro do imóvel alvo da delação.

Na propriedade, foram abordadas mais duas pessoas (um homem e uma mulher), com as quais não foi encontrado nenhum material ilícito. Após busca pessoal no suspeito, os militares estaduais localizaram, em sua cintura, um invólucro plástico contendo 15 pinos, tipo “eppendorf”, cheios de cocaína (16 g). Um cão farejador do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) foi utilizado na ação. Além da droga, também foram apreendidos R$ 1.128 em espécie e um celular.

Diante do flagrante delito, o rapaz foi conduzido à Delegacia de Ipanema, para ser autuado por tráfico de entorpecentes.

PARANAGUÁ

A última ação do dia foi efetuada com sucesso, às 22h, em um bar localizado na rua Ana Bahia Zella, no Bairro Vila Itiberê, em Paranaguá.

Policiais militares da Rotam patrulhavam pela via, que dá acesso a um mangue, quando visualizaram alguns homens em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, os indivíduos se evadiram na direção do manguezal e não puderam mais ser alcançados.

Ato contínuo, os policiais militares perceberam que o proprietário de um bar também tentou se esquivar da equipe correndo para dentro do ponto comercial. Desconfiados, os policiais seguiram no encalço do suspeito e durante a averiguação encontraram e apreenderam, escondidos no interior do boteco, quase 6,7 kg de maconha (8 tabletes, 24 invólucros e 2 porções a granel), 838 g de cocaína (2 tabletes e 14 buchas), 3 g de crack, 1 rolo de papel filme, 485 reais em espécie, 1 aparelho celular e 1 tonfa (arma branca).

Em virtude do flagrante delito, o homem de 55 anos de idade recebeu voz de prisão e, em seguida, foi encaminhado até a 1ª SDP (Subdivisão Policial de Paranaguá).

Ajuda da cadela farejadora Rayka em Pontal

Na noite de domingo (9), uma ação bem-sucedida da Polícia Militar resultou na prisão de um homem e na apreensão de várias porções de maconha, no balneário Canoas, em Pontal do Paraná.

De acordo com o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), às 22h10, uma equipe de Operações com Cães do Batalhão de Polícia de Choque patrulhava pela avenida Caboré, local conhecido pela intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas, quando visualizou um homem em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o homem tentou fugir correndo, mas foi alcançado e detido. Após busca pessoal, encontrou junto ao corpo do abordado, 6 porções de maconha (23 g), prontas e embaladas para a comercialização.

Desconfiados de que no endereço havia mais entorpecentes, os policiais se utilizaram da assistência da cadela farejadora policial militar Rayka. Após uma breve inspeção, ela encontrou, escondida embaixo de um amontoado e sacos de cimento, em uma obra localizada a apenas cinco metros do local da abordagem, uma sacola contendo mais 35 pedaços da mesma droga, totalizando 207 gramas do tóxico, igualmente fracionados e acondicionados para a serem vendidos aos dependentes químicos da região.

Em virtude do flagrante delito, o jovem de 23 anos de idade recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e, posteriormente, foi conduzido ao plantão policia da Delegacia em Ipanema.