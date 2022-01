Consultora de bem-estar integral e talentos atende o público de Guaratuba e Litoral do Paraná

No final do ano 2021 a AMBEN (Associação de Moradores do Eliane e Nereidas) realizou uma feira de negócios e talentos para incentivar a interatividade entre os moradores da região, fomentar o comércio e a economia do bairro Nereidas e também incentivar os trabalhadores autônomos e moradores da região a participarem do evento.

Patrícia Araújo foi uma das colaboradoras que trabalhou voluntariamente no evento. As informações completas estão na página da AMBEN no link facebook.com/ambenguaratuba.

Patrícia Araújo, que também faz parte da Associação, foi a sorteada da promoção do Jornal Registra, em parceria com o Correio do Litoral. O jornalista Cristiano Bassa, do Jornal Registra e que também é vice-presidente da AMBEN, acompanhou o evento para produzir este conteúdo PubEditorial.

Patrícia Araújo trabalha com serviço especializado de consultoria de bem-estar integral e talentos e atende o público em Guaratuba e Litoral do Paraná.

Você sabe o que faz uma consultora de bem estar integral e talentos?

Segundo Patrícia, “com tantas tecnologias e mudanças no mundo, algumas profissões estão se extinguindo e novas estão surgindo”, disse ela. Sua profissão é uma delas.

“A consultoria integral visa suprir, direcionar, orientar, indicar, experimentar, analisar e dar sugestões para as soluções que resolvam suas necessidades nas 4 áreas da vida: físico, emocional, intelectual e espiritual. Para isso muitas ferramentas foram reunidas em cada setor, muito treinamento, experiência, testes e validações”, explica.

Patrícia tem 25 anos nessa caminhada para apoiar as pessoas. A profissional é muito atenciosa e por sua competência pode fazer a diferença na vida de seus clientes. Animada com seu projeto, ela diz: “Conte comigo nesta jornada, eu vim para contagiar as pessoas a realizarem seus objetivos”.

Entre em contato com Patrícia Araújo para conhecer o serviço de Consultoria de Bem-Estar Integral e Talentos. O número é (41) 9.8894 1582. Seu Instagram é @patriciateodorodearaujo

Mais informações sobre o mapeamento de Talentos criado pelo Mentor Dr. Mauro Maksuri – aplicado nas consultorias de Patricia, acesse o link: https://www.talentoscomproposito.com/mtol-pro?ref=G55872645C