Força-tarefa da Polícia Civil agiliza inquéritos em Guaraqueçaba

Visita ao gabinete da prefeita Lilian Ramos

Com apoio da Prefeitura, a Polícia Civil do Paraná está realizando uma força-tarefa em Guaraqueçaba para atender a população. As pessoas podem registrar Boletins de Ocorrência e receber orientações gerais sobre segurança pública.

Também estão sendo feitas diversas diligências de inquéritos policiais em andamento e termos circunstanciados. Mais de dez policiais civis participam da força-tarefa.

“Essa força-tarefa vai acelerar os inquéritos policiais em andamento, além de levar mais segurança e uma resposta adequada às necessidades da população local.”, afirma o delegado da Polícia Civil e coordenador da Operação Verão – Viva a Vida, Gil Tesseroli.

O trabalho aconteceu na segunda-feira (10) e na terça e retorna nos dias 20 e 21. Na segunda-feira, a equipe da Polícia Civil Civil foi recebida pela prefeita Lilian Ramos antes de iniciar os trabalhos no município.

A operação foi coordenada pela delegada titular de Antonina, que atende Guaraqueçaba e Morretes, Vanessa Cristina de Lima e Silva, e pelo delegado coordenador adjunto da Operação Verão, Cristiano Quintas. Conta com policiais civis da Operação Verão, da Delegacia Regional de Antonina e do Instituto de Identificação.

Eles estão divididos em três equipes e contaram com duas viaturas da Operação Verão, uma viatura que está sendo utilizada pela delegacia de Antonina, além de embarcações cedidas pela prefeitura para diligências em comunidades insulares. Na sede eles estarão em trabalho itinerante e mantiveram ainda com uma equipe fixa no Destacamento de Policia Militar.

De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Guaraqueçaba, no primeiro dia, a força-tarefa realizou 38 procedimentos formais, 30 oitivas, 27 intimações e 51 diligências investigativas.

“Este tipo de operação é muito importante para nosso município que sofre com o isolamento em virtude das condições da PR-405, das situações climáticas das quais dependem as embarcações e do alto custo de deslocamento dos munícipes até a Delegacia de Polícia mais próxima”, comentou a prefeita Lilian Ramos.

CARTEIRAS DE IDENTIDADE – Entre os dias 2 e 5 de fevereiro, a Polícia Civil realiza uma força-tarefa para a emissão de RGs em Guaraqueçaba. O evento contará com a participação do Tribunal de Justiça do Paraná.