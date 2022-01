Prefeitura de Guaratuba inicia Processo Seletivo para contratar de Agentes de Fiscalização

A Prefeitura Municipal de Guaratuba está realizando o Processo Seletivo Simplificado, visando a contratação temporária de profissionais para desempenhar as funções de Agente de Fiscalização, para atenderem as demandas da Secretaria Municipal de Urbanismo.

As inscrições e o recebimento dos documentos serão na modalidade presencial, aceitos nos dias úteis, a partir desta quarta-feira (12) e até a próxima quarta no auditório da Secretaria Municipal do Bem Estar Social (antigo Fórum) localizado na rua José Nicolau Abagge, ao lado do Ginásio de Esportes José Richa, bairro Cohapar, no horário das 9h às 15h.

Confira o link dos documentos necessários que deverão ser entregues presencialmente:

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/images/oficial2022/829PII.pdf