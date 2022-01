Polícia Ambiental de Guaratuba resgata tartaruga presa em rede de pesca

Vídeo e fotos: Polícia Ambiental

Uma tartaruga cabeçuda (Caretta caretta) foi encontrada presa em pedaços de rede de pesca nas proximidades das Ilhas dos Currais, em Pontal do Paraná, na tarde desta quarta-feira (12).

A tartaruga foi resgatada por uma equipe da Polícia Militar Ambiental – Força Verde, de Guaratuba, que fazia patrulhamento costeiro no Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais. O animal tinha um ferimento grave e foi entregue à equipe do Projeto de Monitoramento de Praias no Paraná.

Os policiais levaram a tartaruga até o posto de embarque de Pontal do Sul e entregue à equipe do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (CEM-UFPR). O animal está sendo atendido no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde da Fauna Marinha que fica no CEM-UFPR.

Caso encontre uma tartaruga-de-couro na praia, avise a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR

Ligue 0800 642 3341 (de sex à sexta – das 8h às 18h PMP-BS/UFPR) ou pelo telefone (41) 99213-8746 via whatsapp📱!