Corpo de jovem desaparecido em Matinhos havia sido enterrado

Foto: Ilha do Mel FM

O corpo de Brayan Amantino, de 22 anos, que estava desaparecido desde o dia 4 de janeiro, foi encontrado nesta quarta-feira (12). Ele estava enterrado em terreno nas margens do rio da Onça, no bairro do Bom Retiro, em Matinhos.

A informação anônima da localização do corpo foi passada ao padrasto do jovem, que encontrou o corpo e o reconheceu, após cavar com uma enxada em um local onde havia terra remexida.

O Corpo de Bombeiros terminou de retirar o corpo, que foi levado para o Instituto Médico Legal, em Paranaguá. Ainda não foi divulgada a causa e as circunstâncias da morte.