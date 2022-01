Matinhos realiza oficinas do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade

A Prefeitura de Matinhos convida a população em geral, associações de classe e entidades diversas para participarem das oficinas comunitárias de propostas para a revisão do Plano Diretor Municipal e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana.

As oficinas acontecerão nas modalidades presencial e virtual, com transmissão ao vivo pela internet.

Serão realizadas no dia 24 deste mês (segunda-feira), a partir das 19h, na Escola Municipal Pastor Elias Abrahão; e no dia 25 (terça-feira), também com início às 19h, no Complexo Educacional Francisco dos Santos Júnior.

Haverá ainda a disponibilização de link para acompanhamento das oficinas pela via remota, no site oficial da Prefeitura de Matinhos. Qualquer morador pode participar com sugestões.

No dia 25, às 9h, haverá uma reunião técnica da Comissão Revisora do Plano Diretor da Cidade de Matinhos e do Conselho da Cidade (Cocidade – Matinhos) onde será feita a apresentação das propostas de revisão do Plano Diretor e de elaboração do Plano de Mobilidade pela empresa contratada pelo município.