Matinhos institui passaporte, entre novas medidas para conter a covid

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, assinou, nesta quinta-feira (13), três decretos com medidas para conter o avanço de coronavírus e também da influenza. A cidade teve um aumento expressivo de casos de covid-19, mas menos do que Guaratuba e Pontal do Paraná.

Entre as medidas estão o estabelecimento do chamado passaporte vacinal, a obrigatoriedade da imunização aos servidores da administração municipal e a cessão de servidores comissionados de outros setores à Secretaria Municipal da Saúde,

O decreto nº 946 disponibiliza a lotação dos cargos comissionados da administração municipal à disposição da Secretaria da Saúde.

O decreto nº 947 estabelece a apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19 para adentrar espaços públicos e privados de uso coletivo em todo o território de Matinhos.

O decreto nº 948 torna obrigatória a vacinação contra Covid-19 e Influenza a todos os servidores do Poder Público Municipal.

As determinações levam em conta a alta dos casos positivos para Covid-19 entre os dias 23 de dezembro e 10 de janeiro, o crescimento no número de pacientes positivados para os vírus da Influenza e também os casos de coinfecção de covid-19 e Influenza na cidade. Os decretos passam a valer imediatamente no município.

Passaporte da vacinação

Cessão de comissionados para a Saúde

Obrigatoriedade de vacinação aos servidores

Fonte: Departamento de Comunicação