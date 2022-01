Sobe para 20 o número de pontos impróprios ao banho

O 4º Boletim de Balneabilidade aponta que 20 dos 59 pontos monitorados no Litoral estão impróprios ao banho no Litoral do Paraná, 10 deles nos locais permanentemente reprovados (foz de rios, canais e galerias). A temporada começou com 12 pontos impróprios.

Guaratuba continua com 9 locais impróprios, Matinhos tem 7, Pontal do Paraná tem 1, Ilha do Mel (Paranaguá), 2, e Antonina tem 1. Na altura da ponte da avenida Principal do Balneário Olho d’Àgua, em Pontal do Paraná, a água do mar passou de imprópria na última análise para própria nesta semana.

Além dos dez locais de foz indicados no Boletim de Balneabilidade, foram reprovados os seguintes pontos:

Guaratuba:

Praia Caieiras (à esquerda da rua Frederico Nascimento) e Praia Central (à esquerda da rua Ponta Grossa);

Matinhos:

3 pontos na Praia Brava de Caiobá (altura da Rua Alvorada, na Rua Jacarezinho e na av. Londrina); na praia Central de Matinhos (à esquerda do Morro), e no balneário Flamingo (à esquerda do rio Matinhos).

Paranaguá:

em 2 pontos da praia de Encantadas na Ilha do Mel (em frente ao módulo policial e à direta do trapiche);

Antonina:

Ponta da Pita

Os 10 locais permanentemente impróprios:

Guaratuba: rio Brejatuba, galeria da Mal Deodoro, canal da Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-Guaçu (Barra do Saí).

Matinhos: rio Matinhos e canal Caiobá

Pontal do Paraná: rio Olho D’água.

Costa Oeste e Norte – As águas das praias artificiais do Norte e Oeste do Estado, com coleta e análise da qualidade da água, se mantêm próprias para banho e prática de esportes.