Homem é preso por desmatamento em Antonina

A Polícia Ambiental prendeu um homem por desmatar sete hectares em unidade de conservação ambiental. A ação policial aconteceu nesta sexta-feira (14) na cidade de Antonina.

De acordo com as informações repassadas pela unidade, uma equipe da Rotam do -Força Verde (BPAmb-FV) estava em patrulhamento na área e, com o auxílio de um drone, avistou duas pessoas desmatando uma região de mata nativa. A vegetação (Mata Atlântica) fica no interior de uma unidade de conservação federal.

Os homens, assim que perceberam a presença do drone, tentaram fugir, mas um deles acabou detido. Ainda segundo a unidade, o desmatamento, com uso de fogo, ultrapassa sete hectares no local.

Os policiais militares aplicaram um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 14 mil e outro no valor de R$ 2 mil. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.