Pontal do Paraná intensifica rede de proteção à criança

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, e o secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, assinaram termo para adesão do município à Força-Tarefa Infância Segura (Fortis), durante o verão e após a temporada.

O prefeito lembra que o aumento exponencial da população nos municípios do Litoral nessa época requer maior atenção. “É um trabalho relevante para o nosso Litoral. No momento em que temos o trânsito de muita gente pode ocorrer um índice maior de violência contra a criança”, afirma.

A ideia é aproximar a busca por socorro da comunidade. A força-tarefa estará circulando perto das praias e vias de maior movimento para alertar os pais e a própria polícia sobre cuidados que devem ser adotados com as crianças.

“A população pode procurar alguém com o colete amarelo da Fortis. Essas pessoas estão treinadas para encaminhar a busca da solução para a autoridade competente. É uma espécie de mutirão para proteger as crianças em locais de maior concentração de pessoas ou de perigo”, explica o secretário de estado, Ney Leprevost.

LITORAL – As equipes da Fortis vão intensificar as ações com mobilizações em pontos estratégicos, como a entrada do ferry boat, nos horários de pico nos calçadões centrais de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Também está prevista a utilização dos carros da Fortis, no período de 17 de janeiro a 3 de março, para qualificar e agilizar o atendimento de situações envolvendo crianças e adolescentes.

A chefe do Departamento de Políticas para a Criança e Adolescente da Sejuf e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), Angela Mendonça, destaca que os conselheiros tutelares têm importância fundamental na rede de proteção local. “Esse trabalho precisa ser apoiado pela rede comunitária, contar com o apoio dos vendedores ambulantes e dos comerciários no cuidado com as crianças”, destaca.

De acordo com o chefe do Departamento de Justiça da Secretaria, Sílvio Jardim, a ação demonstra a preocupação do Governo do Estado com a proteção deste público. “A Fortis vem prestar essa solidariedade com ações de conscientização das famílias para que tenham cuidados com as suas crianças e adolescentes”, declara.

“Estamos criando a rede de proteção à infância em Pontal do Paraná. A Sejuf está dando o apoio para a gente fazer esse tripé: família, escola e educação. A sociedade precisa se mobilizar para pensar num futuro integral para essas crianças”, complementa a secretária de Educação do Município, Adriana Teresa Haas Ferreira.

FORTIS – A Força-Tarefa Infância Segura estabelece uma rede de proteção envolvendo secretarias de Estado, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Conselhos Tutelares, forças policiais e instituições da sociedade civil organizada.

O objetivo é a integração das políticas públicas dos sistemas de justiça, segurança, assistência social, educação e saúde, com ações coordenadas e efetivas para o acolhimento e o atendimento integral às crianças vítimas de violência.