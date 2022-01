Sesa espera que vacinação de crianças contra covid comece hoje

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Uma força-tarefa organizada pelo Governo do Estado acelerou a distribuição das 65,5 mil vacinas pediátricas contra a Covid-19 recebidas na tarde desta sexta-feira (14) para as 22 Regionais de Saúde.

O Litoral recebeu 1.740 doses para crianças de 5 a 11 anos, sendo 50 destinadas às crianças das aldeias indígenas. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos inicie neste sábado (15).

As doses chegaram no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) às 14h45 e menos de duas horas depois o primeiro lote já estava a caminho do Interior com o apoio aéreo da Casa Militar.

“Mesmo com o atraso na entrega das doses por parte do Ministério da Saúde, definimos uma logística para conseguirmos descentralizar estes imunizantes logo que chegassem ao Paraná. As vacinas para nossas crianças estarão disponíveis em todas as Regionais de Saúde ainda nesta sexta-feira”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“Precisamos fazer a vacina chegar até o braço dos paranaenses, seja a segunda dose, a dose reforço e principalmente as novas doses para as crianças. Estamos enfrentando um momento difícil novamente e temos que bater na tecla da vacinação”, acrescentou Beto Preto.

Carregamento com 65 mil vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chegam no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, na nesta sexta-feira (14). Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Neste primeiro lote, a Sesa distribuiu as doses segundo a estimativa do governo federal para população indígena (3.125 crianças) e o restante para os grupos prioritários seguindo o escalonamento do Ministério da Saúde. Para otimizar a logística de envio, o Cemepar também separou um novo envio do medicamento Oseltamivir (Tamiflu) com 96.450 cápsulas recebidas do Ministério da Saúde. O remédio é indicado no tratamento da Influenza.

Confira a distribuição de doses enviadas nesta sexta-feira (14) por Regional de Saúde: