PM salva mulher agredida com facão e prende o marido, em Guaratuba

Foto: PMPR

O caso aconteceu um dia antes do Natal, na madrugada do dia 24 de dezembro, mas foi divulgado com detalhes pela Polícia Militar neste sábado (15).

Uma mulher chegou desesperada na Subprefeitura de Guaratuba, no Cubatão, onde ficam os policiais militares da Patrulha Rural. Ela pediu que eles fossem até as proximidades do Caovi salvar a sua vizinha, uma mulher de 42 anos de idade, que tinha sido agredida a golpes de facão pelo próprio marido.

Quando os policiais chegaram ao local, se depararam com a senhora caída no chão, esticada em meio a uma poça de sangue. Em seguida, eles foram abordados pelo filho da vítima, que apontava o paradeiro do padrasto, e suplicava pelo imediato atendimento à sua mãe, cujos ferimentos, cortes profundos, se estendiam de ambos os braços até o pescoço.

O autor do ataque, um homem de 41 anos de idade, foi encontrado escondido nos fundos do terreno do imóvel. Ele estava com um facão. “Muito agitado e agressivo, ameaçava a equipe policial militar, impedindo-a de executar a abordagem padrão, cujo objetivo era prioritariamente fazer cessar a possibilidade de mais pessoas serem feridas na ação criminosa”, informa a PM. Segundo os policiais, ele investiu contra eles, mas foi contido, algemado e colocado no camburão.

Ao socorrer a vítima, os policiais encontraram, caído ao lado do seu corpo, outro facão, que teria sido usado para a agressão.

No local não há comunicação telefônica. E para piorar, o pronto socorro mais próximo fica a 35 quilômetros de distância do endereço, no município de Garuva, em Santa Catarina. “Sem pensar duas vezes, e autorizados pelo escalão superior, os policiais militares colocaram a mulher no banco traseiro da viatura e seguiram rapidamente para a unidade de saúde do estado vizinho”, relata a PM. No caminho, eles encontraram outra equipe policial militar do 9º BPM, que os ajudou na localização do Pronto Socorro.

O homem foi colocado à disposição da Polícia Civil e, segundo a PM, o caso acabou registrado como lesão corporal, violência doméstica e familiar.

Polícia Civil prende homem que agrediu esposa em Morretes

Foto: PCPR

Nesta sexta-feira (14), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem que agrediu a esposa. O crime ocorreu em Morretes e o agressor foi preso em Antonina, horas depois.

A vítima de 18 anos foi até a Delegacia em Morretes procurar ajuda. Ela estava muito debilitada, com lesões e passando mal. Relatou que havia acabado de ser agredida por seu marido e que após a agressão ele saiu de casa.

Os policiais civis saíram em diligências imediatamente. O agressor foi localizado em Antonina e autuado em flagrante por lesão corporal – violência doméstica.

A vítima foi encaminhada ao hospital e permanece internada.