Litoral tem 2.727 novos casos de covid na última semana

O Litoral teve 2.727 novos casos de covid na última semana, conforme os dados divulgados na tarde deste domingo (16). É um aumento de 120% em relação aos 1.232 novos casos registrados na semana anterior, quando soaram os alarmes em relação à pandemia.

Pontal do Paraná (972 confirmações) e Guaratuba (933) apresentam a situação mais crítica, seguidas de Matinhos (265), Morretes (261), Paranaguá (174), Antonina (110) e Guaraqueçaba (12).

Apesar do aumento expressivo, não houve mortes e há menos casos graves e pacientes que precisaram ser internados. Diferente do que aconteceu há um ano, há muito mais pessoas vacinadas, inclusive com segunda dose e dose de reforço.

No último boletim divulgado pelo Hospital Regional do Litoral, na quinta-feira (13), havia 20 pessoas internadas por covid-19: 4 confirmados, 6 negativos e 10 em investigação.