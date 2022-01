Operação “Sem Festa” acaba com rave em uma chácara de Morretes

Fotos: PMPR

A Seção de Inteligência do 9º BPM repassou informação de que haveria uma “rave” numa chácara de Morretes na noite de sábado (15), no bairro Marta. A denúncia dava conta de grande quantidade de drogas.

Diante disso, o Comando da 4ª Companhia planejou e executou a Operação “Sem Festa”, com vistas a abordar os participantes e a revistar o local do evento.

Além das equipes da IV Subárea e da P/2, houve o apoio da Polícia Rodoviária, que trouxe o cão farejador, de duas equipes do Batalhão de Choque, e do BPMOA, com uma equipe que utilizou o drone para sobrevoo (especialmente na função termal, por ser noite).

Ao final da Operação “Sem Festa”, foi preso o organizador do evento por porte ilegal de arma de fogo e por corrupção de menores; foram presas outras duas organizadoras do evento também por corrupção de menores; e, foi preso um homem por tráfico de drogas.

13 adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram apresentados ao Conselho Tutelar, que deverá tomar medidas contra seus responsáveis.

Resultado

▶️ 78 Pessoas abordadas;

▶️ 25 Veículos abordados;

▶️ 30 Orientações;

▶️ 13 Adolescentes apreendidos;

▶️ 04 Presos;

▶️ 02 Papelotes de cocaína (0,9 grama);

▶️ 12 Invólucros de maconha (30,1 gramas);

▶️ 02 Celulares;

▶️ 01 Revólver Cal. 38 special;

▶️ 05 Munições CBC 38 special

▶️ 01 Cartucho 38 deflagrado;

▶️ 03 Vidros com Vonder antirrespingo tipo lança perfume;

▶️ R$ 722,00 em espécie.