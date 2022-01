Dois caminhões usam a mesma área de escape na BR-376. Foram 3 casos no domingo.

Dois caminhões sem freios usaram a área de escape da BR-376, no km 671,7, em Guaratuba, neste domingo (16).

A primeira entrada ocorreu às 16h32, quando o motorista percebeu que o sistema de freios do veículo não estava respondendo. Ele entrou na área de escape e percorreu 35 metros até parar.

às 19h27, o veículo estava sendo retirado pela equipe da concessionária, quando apareceu outro caminhão sem freios.

O motorista da carreta conseguiu desviar do primeiro caminhão e do veículo de socorro e entrou 80 metros no dispositivo. Ninguém se machucou.

Ainda durante a noite de domingo, às 23h37, foi a vez da outra área de escape da BR-376, em Guaratuba, no km 667,3. Uma carreta carregada com 50 toneladas de farelo de soja, adentrou 30 metros no dispositivo, após falha mecânica. As três pessoas a bordo saíram ilesas.

De acordo com a concessionária, as duas áreas já foram utilizadas 388 vezes desde 2011, em situações envolvendo 594 pessoas, entre motoristas e passageiros.