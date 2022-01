Guaratuba retoma Central de Vacinação e agendamento no site

O Município de Guaratuba irá retomar na quarta-feira (19) a Central de Vacinação no ginásio de esportes do Parque Municipal (bairro Piçarras). A Central funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 18h.

Também retornou e já está disponível o agendamento prévio através do site http://vacinas.guaratuba.pr.gov.br para todas as doses (1ª dose, 2ª dose e dose reforço).

Vacinas para crianças

O primeiro lote recebido pela Secretaria Municipal da Saúde para as crianças de 5 a 11 é destinado para crianças com comorbidades ou deficiências permanentes. Os responsáveis deverão cadastrar a criança no site e anexar o laudo, declaração médica que comprove a prioridade.

Nesta fase da campanha da vacina infantil, somente serão autorizadas a vacinação de crianças devidamente matriculadas na rede municipal ou particular de ensino do município de Guaratuba, pois as doses foram enviadas por meio dos dados de população do IBGE, não sendo possível atender turistas e veranistas neste momento. As escolas enviaram lista nominal de todos os seus alunos e somente serão agendadas as crianças que estiverem nesta lista.

2ª dose e Dose de reforço

Todos devem realizar o cadastro novamente no site vacinas.guaratuba.pr.gov.br .

Se a pessoa já tiver cadastrada, o sistema vai apontar a duplicidade e dar a data do agendamento.