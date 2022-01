Polícia pede ajuda para localizar envolvido em golpe do cartão em Guaratuba

Foto: PCPR

A Polícia Civil informou que concluiu a investigação contra um grupo criminoso suspeito de estelionatos em Guaratuba. Estima-se que o prejuízo gerado às vítimas seja de R$ 10 mil.

Durante as investigações, a polícia identificou os suspeitos de envolvimento no caso. Um deles, de 21 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na semana passada. O outro indivíduo, que tem a mesma idade, segue foragido.

DENÚNCIA – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do indivíduo foragido. As denúncias podem ser repassadas de forma anônima através dos telefones 181, Disque-Denúncia ou (41) 3443-6523, diretamente à equipe de investigação.

CRIME – Os indivíduos e um adolescente ofereciam lençóis para que as vítimas comprassem. Durante a conversa, eles afirmavam que o produto seria sobra de um lote comprado por um hotel. No momento da venda, eles afirmavam que aceitavam apenas pagamento em cartão de crédito ou débito.

Conforme apurado, a máquina de cartão estaria adulterada e, no momento em que a vítima passava o cartão, demostrava erro ao fazer a transação. Ao tentar outras vezes, diversos valores eram debitados das contas das vítimas.