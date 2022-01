Funcionário de hotel de Guaratuba é preso por furtar hóspedes

O funcionário de um hotel do Centro de Guaratuba foi preso por furto de dinheiro de hóspedes, na noite deste domingo (16).

Os turistas contaram à Polícia Militar que perceberam o furto quando foram ao quarto e viram que um brinco que havia sido guardado em uma bolsa estava no chão.

Também descobriram que havia desaparecido USS 203 . Eles foram falar com o recepcionista que admitiu o furto, prometeu devolver o dinheiro e pediu que o caso não fosse denunciado.

Após constatarem que apenas parte dos dólares tinha sido devolvida, os hóspedes procuraram a equipe da PM que fica estacionada na Praia Central.

Quando eles voltaram ao hotel com os policiais, o outro recepcionista informou que o autor do roubo havia mandado uma mensagem informando que deixaria o restante do dinheiro no estacionamento

Os policiais foram até o endereço do autor, que foi detido em sua casa, no bairro Cohapar. O homem de 42 anos confessou o crime e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.