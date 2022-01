Operação Verão: menos roubos, mais apreensão de drogas e mais perturbação

Foto: PMPR

A Polícia Militar vai apresentar, na manhã desta quarta-feira (19), em Matinhos, os resultados dos dos 30 dias de Operação Verão no Litoral do Estado.

Alguns números foram antecipados hoje:

Perturbação do sossego houve aumento de 214% com um total de 490 ocorrências atendidas;

Orientações houve aumento de 61% com quase 56.000 orientações realizadas;

Entrega de pulseirinhas de Identificação houve aumento de 110% com 35.000 pulseirinhas entregues;

Esses aumentos foram reflexos da maior quantidade de veranistas no litoral do estado este ano em comparação com o verão passado, constata a PM.

Roubos tiveram queda de 92%, “fruto do policiamento presença”, segundo a Polícia Militar.

Apreensão de drogas teve aumento. Foram até o momento quase 1,5 kg de cocaína, 2,6 kg de crack e quase 28 kg de maconha, além de 250 kg de pasta base para fabricação de cocaína. Apreensões mais significativas que nos anos anteriores, é “reflexo do policiamento bem planejado e de intenso trabalho de inteligência policial”, avalia a PM.