Litoral tem primeira morte por covid do ano e 889 novos casos

O Litoral confirma a primeira morte por covid-19 do ano e 889 novos casos confirmados no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta terça-feira (8).

O óbito foi de um morador de Pontal do Paraná. De acordo com a confirmação do informe do Hospital Regional do Litoral de ontem (segunda-feira, 17), trata-se de um homem de 81 anos, falecido no sábado (15).

Pontal também teve o maior número de novos casos confirmados hoje: 294. Em seguida vêm Guaratuba (250), Morretes (125), Paranaguá (111), Antonina (68), Matinhos (24) e Guaraqueçaba (17).

Desde o dia 1º de janeiro, já houve 5.209 casos confirmados na região. Desde o início da pandemia, são 49.808 registros de covid-19: Paranaguá (25.699), Guaratuba (7.377), Pontal do Paraná (5.595), Matinhos (4.630),

Antonina (2.890), Morretes (2.816) e Guaraqueçaba (801).

Um total de 1.108 moradores do Litoral morreram em consequência do novo coronavírus.