Homem é morto a tiros nesta manhã, no bairro Piçarras

Um homem identificado como Josemar do Amaral Trancoso, de 24 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (19), na rua mais movimentada do bairro Piçarras, em Guaratuba.

O crime aconteceu por volta das 7h30, na avenida Damião Botelho de Souza. Três homens estariam envolvidos no crime. Após um deles atirar em Jsimar, eles fugiram no sentido bairro. Josimar Teodoro caiu no acostamento, em frente ao estacionamento da loja de materiais de construção Guaramar e morreu no local.

Imagens de câmera de segurança mostram Josimar caído no chão em frente à loja quando um carro (Renault Kwid) e um ciclista saem correndo do local. Quando ele se levanta, um outro ciclista vem e atira diversas vezes nele, que cai.

Segundo informações levantadas pela Polícia Militar, a vítima era jurada de morte por criminosos. As polícias esperam que a população ajudem com informações para encontrar os autores do crime, pelo telefone 181.