Censo 2022 tem 298 vagas de trabalho no Litoral. Inscrições terminam nesta sexta-feira.

Foto: Márcio Costa/Agência IBGE Notícias

Terminam na próxima sexta-feira (21), às 16h, as inscrições para o processo seletivo do Censo Demográfico 2022 para recenseador e agentes censitários.

O Litoral do Paraná tem 265 vagas para recenseador, 9 vagas para agente censitário municipal (ACM) e 24 para agente censitário supervisor (ACS).

Confira a distribuição das vagas no Litoral:

Antonina (17 Recenseadores, 1 ACM e 1 ACS), Guaraqueçaba (7 Rec., 1 ACM), Guaratuba (33 Rec, 1 ACM e 4 ACS), Matinhos (32 Rec., 1 ACM e 3 ACS), Morretes (15 Rec., 1 ACM e 1 ACS), Paranaguá (135 Rec., 3 ACM e 13 ACS) e Pontal do Paraná (26 Rec., 1 ACM e 2 ACS)

As inscrições podem ser feitas online, no site da FGV.

O IBGE propõe que a coleta do Censo seja feita por recenseadores que residam na própria localidade. Assim, os recenseadores serão rostos conhecidos na comunidade, o que pode facilitar seu trabalho. No Paraná, estão previstas 1.373 vagas para agente censitário municipal (ACM) e supervisor (ACS) e 10.490 vagas para recenseador em todo o estado.

As provas para todas as funções estão previstas para o dia 10 de abril. Na parte da manhã, as provas para Recenseador vão das 9h até as 12h. Na parte da tarde, as provas para ACM e ACS vão das 14h30 até as 18hs. O candidato pode fazer a prova em local diferente daquele em que vai trabalhar. Por exemplo, um candidato a recenseador pode fazer a prova em Curitiba, mesmo que deseje trabalhar em Foz do Iguaçu. É preciso escolher no momento da inscrição.

Inscrições

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21

Mais informações sobre o Censo 2022

https://censo2022.ibge.gov.br/