Polícia Ambiental apreende palmito juçara e aplica multa de R$ 263 mil

A Polícia Ambiental apreendeu 877 cabeças de palmito juçara (Euterpe Edulis), espécie ameaçada de extinção. O flagrante de crime ambiental aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19), na Estrada da Limeira.

Uma equipe do Pelotão da Polícia Ambiental – Força Verde iniciou uma operação de fiscalização na área rural às 3h30. Por volta das 5h30, os policiais avistaram um veículo Fiat Doblo. O motorista parou, abandonou o carro e fugiu em direção ao mato.

Os policiais tentaram achar o homem, mas não conseguiram. Voltaram até o Doblo onde havia 877 cabeças de palmito juçara in natura. No interior do veículo foi encontrada uma carteira em couro com a identidade do condutor.

Os palmitos, o veículo e os documentos do condutor foram apreendidos e encaminhados à sede do Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba. Os palmitos em condições de consumo foram destinados a instituições sem fins lucrativos. As 175 cabeças de palmito que estavam apodrecendo e impróprias para o consumo foram descartadas no aterro sanitário.

Devido à fuga do condutor, a autuação administrativa será enviada por carta registrada e será enviada ao Ministério Público um ofício informando sobre o caso. O auto de infração ambiental é de R$ 263.100,00.