Empresa doa lixeiras para Guaraqueçaba

Guaraqueçaba está recebendo novas lixeiras em pontos de maior circulação de pessoas, o que causa um impacto importante na pequena comunidade do extenso município. As 10 lixeiras foram doadas pela empresa Rocha Terminais Portuários e Logística.

Eles estão sendo instalados na Beira Mar (2, próximo à praça William Michaud), 1 na Ponta do Morretes, 1 entre a Prefeitura e a Câmara Municipal, 1 na rua Dr. Agrícola Fonseca Marina, 2 na avenida Ararapira sendo uma delas na Rodoviária e outra na Vila do Amor, uma na rua Tibicanga (no Cerquinho), 1 no Campo Novo e uma na avenida Superagui (na Vila Esperança).

A secretária responsável pela pasta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vanilda Dias, explica que estas novas lixeiras não substituem as já instaladas pela cidade. Aquelas com recipientes separados para lixo orgânico e reciclável permanecerão instaladas e a separação dos resíduos sólidos deve continuar sendo feita.

Segundo Vanilda estas novas lixeiras são apenas para resíduos eventuais para ajudar a manter a cidade limpa também nestes pontos de grande movimento.

Com informações da Assessoria de Comunicação e Imprensa de Guaraqueçaba