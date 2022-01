Porto de Paranaguá recebe fragata e navio-aeródromo da Marinha

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

O Porto de Paranaguá é uma das paradas de duas embarcações da esquadra da Marinha Brasileira. A Fragata Independência (F-44) e Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A-140) chegaram nesta quinta-feira (20) e permanecem atracados no cais paranaense até a manhã da próxima segunda-feira (24).

O A-140 é a maior embarcação da Marinha a atracar no porto em toda a história. São 208 metros de comprimento (loa) e 31,7 metros de largura (boca). Entre marinheiros, oficiais e aspirantes, o navio-aeródromo chegou com 1.100 pessoas a bordo.

Já a Fragata faz sua segunda passagem pelo cais paranaense. A embarcação já havia atracado em janeiro de 2019, quando até chegou a abrir para a visitação pública. Menor, a Fragata Independência mede 129,5 metros de comprimento (loa) e 13,6 metros de largura (boca). A bordo desta, eram 500 tripulantes.

“Ficamos honrados em receber, aqui no Porto de Paranaguá, essa importante operação que faz parte da formação dos aspirantes à carreira na Marinha do Brasil”, afirma o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Desta vez, em cumprimento aos protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias e às medidas de prevenção à Covid-19, as embarcações não estão abertas às visitas públicas.

OPERAÇÃO – A passagem dos navios militares no porto paranaense é uma das atividades da edição 2022 de uma tradicional operação da Marinha, o Aspirantex. O evento teve início no último dia 6 e segue até o próximo dia 27. O comandante da 1ª Divisão da Esquadra (ComDiv-1), contra-almirante Marcelo Menezes Cardoso, está à frente do grupo-tarefa, responsável pelo planejamento e execução das atividades.

Com atividades em área marítima, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, além do Porto de Paranaguá, a operação também esteve nos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC).

O objetivo da Operação Aspirantex é contribuir para o incremento do adestramento dos meios navais e aeronavais da esquadra, e para a familiarização dos Aspirantes da Escola Naval sobre a vida no mar.

A operação está dividida em fases: pré-comissão, fases de mar, fases de porto e regresso. Durante as fases de mar, são realizados diversos exercícios de caráter militar, relacionados às tarefas básicas do Poder Naval, e ação de presença nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB).

Já nas fases de porto, os navios cumprem reabastecimento logístico, tal como recebimento de gêneros alimentícios, material comum e combustível, sempre atentando às medidas sanitárias de prevenção à Covid-19.

VISITANTES – Aproveitando que o Porto de Paranaguá está recebendo, pelo menos, 1.600 visitantes, o diretor de Desenvolvimento Empresarial, André Pioli, fez questão de impulsionar o turismo pelo Litoral do Estado.

“É uma oportunidade para que os marinheiros e oficiais conheçam a nossa região que é rica em beleza natural e sabe receber. Para isso, disponibilizamos cerca de 300 Revistas de Bordo, feita pelo Porto, para fomentar o turismo”, afirma Pioli.

Em formato A3, em 28 páginas, a publicação traz imagens e opções de roteiros, indica a distância e modo de chegar a cidades, praias e ilhas de todo o litoral paranaense.