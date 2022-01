Apresentações de BMX Freestyle animam temporada de verão no Litoral

Foto: Sesp/PR

A série de exibições de bicicleta motocross (BMX) em estilo livre no Litoral do Paraná tem continuidade nesta sexta-feira (21), no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná.

Nesta quinta-feira (20) a equipe Showtime BMX esteve em Paranaguá e, na quarta-feira (19), a apresentação foi em Antonina, na Estação Ferroviária (foto).

Esta modalidade, que teve início no dia 14, faz parte das ações gratuitas oferecidas em vários locais do Litoral pela Superintendência Geral de Esportes do Paraná durante o Verão Paraná – Viva a Vida (2021/2022). O objetivo é envolver o público com manobras e acrobacias de bicicletas, fomentando a prática do esporte.

Haverá exibições também em Ipanema, em Pontal do Paraná, no sábado, (22), e no balneário de Caiobá, em Matinhos, no domingo (23). As exibições já passaram por Guaratuba e Morretes.

De acordo com o coordenador da equipe de promoção e eventos do Verão Paraná, Jackson Almeida, a apresentação de BMX Freestyle ajuda a aumentar o alcance deste esporte. “O intuito das exibições de BMX Freestyle é gerar um entretenimento diferenciado para todo o litoral paranaense”, disse.

“Temos o propósito de atender a comunidade e não somente os turistas, por isso passamos por alguns balneários e agora saímos um pouco da areia para levar as apresentações em outros locais, como Antonina e Paranaguá”, explicou.

OLIMPÍADA – O esporte BMX Freestyle está em alta desde que passou a ser uma das modalidades estreantes da última edição da Olimpíada, em Tóquio. Um dos atletas que está participando da exibição de BMX Freestyle, Paulo Saçaki, da cidade de Maringá, vê esta ação como uma forma de fomentar e aumentar a visibilidade da modalidade no Paraná.

“É importante ter este tipo de divulgação, que ocorre com muitas crianças envolvidas, pois fomentamos esse esporte, que hoje é olímpico. Queremos formar mais atletas para nos representar em várias competições no Brasil, exterior ou quem sabe em uma Olimpíada”, ressaltou.

EVENTOS – Cada apresentação tem cerca de uma hora. A exibição, que tem interação com as pessoas que estão assistindo, é diferente da competição, que tem outros características, já que os atletas ficam mais concentrados.

Em Antonina, nesta semana, não foi diferente. A profissional da área de finanças, Isabeli de Souza, de Curitiba, foi uma das pessoas que assistiu a exibição e viu a interação no final entre os atletas e as quatro crianças que levou para o evento.

“É bacana demais ter este tipo de ação, pois incentiva o turismo em Antonina e, principalmente, as crianças com o esporte. Elas podem ver a dedicação dos atletas, que é surpreendente. É um bom exemplo a ser seguido”, afirmou.