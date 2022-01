Guaratuba e Morretes confirmam cancelamento do Carnaval

Prefeito Roberto Justus na reunião do Comitê de Crise da Covid-19

Guaratuba vai mesmo cancelar o carnaval de rua na cidade. A decisão foi confirmada pelo Comitê de Crise da Covid-19, reunido nesta manhã de sexta-feira (21), no auditório do Creas.

A Prefeitura, no entanto, vai autorizar festas de Carnaval privadas em locais fechados, com autorização prévia da Vigilância Sanitária e público controlado. Após solicitar autorização – “com 20 dias de antecedência”, conforme explicou o prefeito Roberto Justus – o responsável do evento terá de atender as exigências de prevenção à covid-19 .

Sobre a diferença entre o Carnaval de rua, que pode reunir mais de 100 mil foliões, e os eventos privados, o prefeito comentou, ao final da reunião, en=m entrevista a alguns veículos da imprensa que “existe possibilidade de controle do número de pessoas, talvez até se estas pessoas são vacinadas ou não, controle da idade, e aí é mais fácil de trabalhar”.

Morretes exige comprovante de vacinação

Em Morretes, o prefeito Junior Brindaroli assinou nesta quinta-feira (20) um decreto cancelando as festividades públicas de Carnaval. O Decreto 300, de 14 de janeiro de 2022, traz a suspensão de festas e eventos comemorativos no território de Morretes. Também revoga o ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Municipal, anteriormente previstos para os dias 28 de fevereiro, 1º e 2 (até 12h) de março – a segunda-feira, a terça de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas.

Outro decreto, nº 301, determinando que casas de shows, casas noturnas, baladas, circos, teatros, casas de festas, de eventos ou recepções, congressos e convenções, inclusive chácaras utilizadas para festas particulares terão de limitar a presença do público a 70% da sua capacidade de público. Ainda terão de exigir o certificado de pessoas maiores de 12 que comprovem a vacinação contra a covid-19, e, e na falta deste, de teste RT-PCR negativo, realizado nas últimas 48 horas.

Guaraqueçaba – Em Guaraqueçaba, a prefeita Lilian Ramos, dará uma entrevista coletiva à imprensa, às 17h, desta sexta-feira, pela internet, para informar sobre o novo decreto de prevenção ao coronavírus.

Também vai informar sobre a reabertura da Ilha de Superagui aos turistas e sobre o Carnaval.