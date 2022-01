Três locais melhoram e Litoral fica com 17 pontos impróprios ao banho

No quinto Boletim de Balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (21), o Instituto Água e Terra (IAT) informa que três pontos do Litoral do Estado passaram da condição imprópria a própria para banho e prática de esportes aquáticos.

O documento aponta 42 pontos no Litoral com boas condições e 17 pontos impróprios, sendo 10 permanentemente irregulares. E dos 17 pontos monitorados nas praias de água doce nas Costas Norte e Oeste, um local se encontra inapropriado para banho, a Praia de São Miguel do Iguaçu.

O Boletim também indica os 10 pontos de foz dos rios que chegam ao mar como impróprios, pois drenam áreas urbanas. O contato com a água nesses locais pode acarretar risco à saúde humana, tais como otites, gastrenterites, dermatites, entre outros.

Além dos dez locais de foz indicados no Boletim de Balneabilidade, foram reprovados os seguintes pontos:

Guaratuba:

Praia Caieiras (à esquerda da rua Frederico Nascimento) e Praia Central (à esquerda da rua Ponta Grossa);

Matinhos:

2 pontos na Praia Brava de Caiobá (altura da rua Jacarezinho e na av. Londrina); na praia Central de Matinhos (à esquerda do Morro).

Paranaguá:

em 1 ponto da praia de Encantadas na Ilha do Mel (à direta do trapiche);

Antonina:

Ponta da Pita

Os 10 locais permanentemente impróprios:

Guaratuba: rio Brejatuba, galeria da Mal Deodoro, canal da Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-Guaçu (Barra do Saí).

Matinhos: rio Matinhos e canal Caiobá

Pontal do Paraná: rio Olho D’água.

BALNEABILIDADE – A análise laboratorial é feita de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000, em que as áreas balneáveis são classificadas como próprias ou impróprias.

Os Boletins de Balneabilidade são atualizados às sextas-feiras no site www.iat.pr.gov.br, nas abas “Monitoramento” e Balneabilidade”. Também é possível baixar o APP chamado “Balneabilidade Estado do Paraná” e acessar as informações do celular.

IMPRÓPRIOS – Ao todo, são 18 pontos considerados impróprios, dos 66 monitorados pelo IAT. Seguem impróprios os locais à esquerda do morro da Praia Central de Matinhos; na altura da Rua Londrina e da Rua Jacarezinho, na praia Brava.