Polícia apreende armas, munições e um papagaio em Guaratuba

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreendeu uma espingarda, um rifle, uma carabina, mais de 200 munições e um papagaio, na quinta-feira (20), em Guaratuba.

As armas apreendidas, todas com autorização de posse, foram apreendidas por possivelmente estarem envolvidas no crime de ameaça. Elas foram encaminhadas para a perícia e a ave foi levada para o Instituto Água e Terra (IAT).

AMEAÇA – No dia 11 de dezembro, vizinhos do homem que teve os itens apreendidos, registraram um boletim de ocorrência afirmando que indivíduo se apropriou indevidamente de terras e estava fazendo ameaças e atirando para cima.