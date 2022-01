Prefeito de Quedas do Iguaçu é preso por embriaguez ao volante em Guaratuba

Foto: Perfil no Facebook

Élcio Jaime da Luz (PSD), prefeito de Quedas do Iguaçu, no Centro Oeste do Paraná, foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em acidente de trânsito em Guaratuba. No acidente, na rua Damião Botelho de Souza, um motociclista ficou ferido e precisou ser levado ao Pronto Socorro de Guaratuba.

Segundo o Boletim de Ocorrência,ele disse à polícia que tinha bebido vinho durante o almoço. O teste do bafômetro foi oferecido, mas ele teria soprado incorretamente, de forma a não permitir um resultado correto, segundo a polícia.

Além disso, conforme a polícia, em determinado momento o gestor ficou nervoso e começou a tratar os policiais de maneira desrespeitosa, dizendo que a equipe estaria “encrencada”.

O boletim aponta ainda que o prefeito tentou usar o cargo para coagir os policiais na delegacia. Ele deverá permanecer detido e sem direito à fiança.

Fonte: G1 Paraná