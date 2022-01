PM sai atrás de “tribunal do crime” e apreende 32 kg de pasta base de cocaína

Na noite desta quinta-feira (20), uma ação coordenada entre equipes especializadas do 9º BPM (Batalhão de Polícia Militar) resultou na apreensão de mais de 32 kg de pasta base de cocaína e na prisão de três pessoas, no Bairro Beira Rio, em Paranaguá.

Conforme o Boletim de Ocorrência, t udo começou com uma denúncia anônima, repassada via 190, que dava conta de que um rapaz estava sendo arrastado, amarrado com cordas, para dentro de uma casa na rua Eugênio José de Souza para ser julgado por um “tribunal do crime” e executado no local. De acordo com a denúncia, a vítima tinha passagens pela polícia e era responsável pela autoria de vários delitos ocorridos na região.

Uma equipe policial militar da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) seguiu para o endereço indicado. No caminho, os policiais foram informados, por agentes de inteligência do 9º BPM (ALI), de que o local era alvo de denúncias. Possivelmente estaria sendo utilizado por traficantes de drogas para a movimentação, e o armazenamento, de tóxicos que seriam enviados ao exterior.

Já nas proximidades do endereço, durante uma incursão a pé por um beco, os militares flagraram um suspeito, possivelmente um “olheiro do tráfico”, fugindo da abordagem, correndo na direção de um manguezal. O indivíduo percebeu a chegada das viaturas e conseguiu fugir e escapar da interceptação policial.

Logo em seguida, ao passar por uma casa, os policiais informam que conseguiram visualizar, pela janela de um quarto da residência, duas munições em cima de um móvel. As moradoras do local, uma mulher de 25 e outra de 46 anos de idade (mãe e filha), já haviam sido identificadas, uma vez que estavam no beco, e momentos antes, tinham sido abordadas pelas equipes policiais que efetuavam a incursão.

Durante a averiguação pelo imóvel, que foi acompanhada pelas duas suspeitas, no quarto em que estavam as munições, os policiais militares encontraram, escondidos embaixo de um guarda-roupas, 30 tabletes (32,340 kg) de pasta base de cocaína, visivelmente embalados e marcados para serem remetidos ao exterior.

No local, também foram apreendidos vários documentos com nomes de diversas pessoas, rolos de papel filme (utilizados para embrulhar as drogas), celulares e um notebook, além de três munições de arma de fogo.

Nesse intervalo de tempo, durante a troca de informações com agentes da Agência Local de Inteligência e com uma equipe do Pelotão de Patrulha Costeira, os policiais que estavam na casa conseguiram identificar um indivíduo suspeito, apontado como o responsável pela droga apreendida, que pouco antes da chegada da guarnição, sem saber da ação policial, tinha saído do endereço em um automóvel VW Gol, de cor prata.

Não demorou muito, e o suspeito foi abordado pela Patrulha Costeira em um lava-jato localizado nas proximidades do imóvel alvo da ação. Indagado, o jovem de 20 anos de idade disse que estava apenas cuidando do ponto comercial, e perguntado o seu endereço, confirmou que morava na casa onde foram apreendidos os 30 tabletes de cocaína.

Os três receberam voz de prisão e foram conduzidos, com todo o material apreendido, até a 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá (1ª SDP), que vai prosseguir conduzindo o caso.

Segundo o que foi apurado, não houve “tribunal do crime” ou ameaça de execução. Era apenas um chamariz para a Polícia Militar ir ao local. “Artimanha de quem fez a denúncia”, explica uma fonte da PM.

Com informações da Comunicação Social do 9º BPM