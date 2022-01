Balneário de Ipanema recebe trator e terá nova passarela

A comunidade pesqueira do balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, recebeu nesta sexta-feira (21), pelas mãos do prefeito Rudão Gimenes, as chaves do trator que havia sido levado para manutenção.

O trator será utilizado pelos pescadores para a retirada das canoas do mar e todas as atividades que sejam necessárias.

A entrega deste veículo foi uma promessa que Gimenes já tinha feito no mês de dezembro para a comunidade pesqueira para melhorar a eficácia do trabalho. “Esperamos que todos consigam colher bons frutos com o auxílio desse trator. Vamos buscar trabalhar em cima dos demais projetos para ajudar ainda mais os pescadores e toda a comunidade”, afirmou o prefeito.

O balneário também ganhou a revitalização da passarela, cujas obras estão na reta final.

O secretário municipal de Projetos e Planejamento Urbano, Heitor Kayamori, explica que, além da infraestrutura da passarela principal, o local recebeu um pergolado (uma espécie de área de lazer colocada na estrutura na entrada da praia). No mesmo local, haverá um mirante secundário que já está em execução e na sequência para terminar a obra as equipes de trabalho farão o mirante principal que ficará centrado no antigo posto de guarda vidas.

O novo ponto turístico também receberá academia de ginástica de alumínio e jogos de chuveiros novos. O prefeito Rudão Gimenes e o secretário acompanham esta obra constantemente.

De acordo com a prefeitura, outras passarelas de outros balneários do município passarão por modificações e receberão obras de infraestrutura bastante semelhantes a esta de Ipanema. As demais serão iniciadas assim que ocorra o término em Ipanema.

Com informações da Prefeitura de Pontal do Paraná – Texto: Rafaela Takiguchi – Fotos: Cesar Ramires