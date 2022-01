Zé da Ecler confirma Matinhos na Força-Tarefa Infância Segura

O prefeito Zé da Ecler oficializou a adesão de Matinhos à Força Tarefa Infância Segura, da Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho. O lançamento aconteceu nesta sexta-feira (21), na Arena de Caiobá. O evento contou com a presença do secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, da secretária municipal de Assistência Social, Enelida Ramos de Lima, vereadores,outras autoridades e representantes da sociedade civil.

A Força Tarefa tem o objetivo de integrar políticas públicas dos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde. Isso é feito por meio de ações articuladas para a prevenção, acolhimento e atendimento integral às crianças e aos adolescentes vítimas de crimes e violências.

As ações vão envolver diversas pastas do Governo do Estado, Polícia Militar, Prefeitura de Matinhos, sociedade civil, conselhos tutelares e comerciantes.

As equipes da Fortis pretendem promover mobilizações em pontos estratégicos como na entrada do ferry-boat, nos horários de pico nos calçadões centrais de Matinhos e Caiobá, Guaratuba e Praia de Leste e também a utilização dos carros da Fortis.

“O governo do Estado e a Sejuf têm feito um trabalho cuidadoso, abrindo os caminhos do bem”, disse o prefeito Zé da Ecler.

“A Fortis está atuando em diversos locais do Paraná e hoje agradecemos a adesão da Prefeitura de Matinhos. Nossa principal parceira na temporada de verão é a Polícia Militar, que tem mostrado muita eficiência aqui no Litoral”, afirmou Ney Leprevost.

“A violência contra a criança é inaceitável. Nossa Força-Tarefa Infância Segura está agindo com a Polícia Militar em todo Litoral. Se você souber de casos de pedofilia, não se omita. Não se cale, denuncie através do número 181 ou chame o policial mais próximo”, disse.

Também acompanharam a abertura da Força Tarefa Infância Segura o comandante do 1º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná, coronel Renato Ribas Filho; e o comandante do 9º BPM, tenente-coronel Renato Luiz Rodrigues Junior. O evento ainda contou com a presença de diretores da Secretaria de Assistência Social e dos vereadores Gerson Júnior (PL), Lucas Pesco (PSC), Elton Lima (PSC) e Leleu (PSL).









Fontes: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos e Agência Estadual de Notícias