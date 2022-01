Prefeito preso por embriaguez é solto, mas terá de ficar um ano longe de bares

O prefeito de Quedas do Iguaçu, no Oeste do Paraná, Élcio Jaime da Luz (PSD), detido por embriaguez ao volante em Guaratuba, foi libertado sob fiança, mas terá de ficar um ano sem frequentar bares, boates e outros estabelecimentos semelhantes. A informação é do site G1;

Ele envolveu-se em um acidente com um motociclista, neste sábado (22), na avenida Damião Botelho de Souza, no bairro Piçarras. O motociclista teve escoriações leves e foi atendido e liberado pelo Pronto Socorro Municipal.

Segundo o boletim de ocorrência, Elcio Jaime discutiu com policiais militares que foram atender a ocorrência e, segundo eles, deu demonstrações de estar embriagado. Ele também teria tentado usar o cargo para intimidar os policiais e escapar da situação. Acabou encaminhado a Delegacia da Polícia e passou a noite detido.

O alvará de soltura foi expedido neste domingo (23). Ele recebeu liberdade provisória, enquanto o inquérito policial prossegue.

Prefeito poderá divulgar sua versão nesta segunda feira

De acordo com o blog Pio do Jacu, de Laranjeiras do Sul e que também pertence a Associação dos Municípios da microrregião denominada o Cantuquiriguaçu, a assessoria da prefeitura de Quedas do Iguaçu informou que o prefeito pretende, nesta segunda-feira (24), “dar uma entrevista ou divulgar uma material dando sua versão aos fatos e esclarecer a situação para a população quedense e da Cantuquiriguaçu”.

“O porta-voz da prefeitura ainda afirmou que Elcio Jaime recebeu apoio e solidariedade de diversas pessoas, entre autoridades do Estado a pessoas humildes do município da região sobre o ocorrido, onde a maioria se manifestou positivamente em relação ao prefeito em suas redes sociais.

“Muitos alegaram que o ocorrido não interfere no bom trabalho que o prefeito vem fazendo no município. ‘Infelizmente uma parte da imprensa distorceu o ocorrido’, disse em um áudio o porta-voz da prefeitura, Carlos Lins”, diz o blog.