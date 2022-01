Matinhos e Guaratuba farão consulta e audiência de forma virtual

Foto: Denis Ferreira Netto/ Arquivo IAP

A Prefeitura de Matinhos informa que as oficinas comunitárias sobre a revisão do Plano de Mobilidade Urbana foram suspensas devido ao aumento de casos de covid-19 e da influenza.

A administração e DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda., empresa contratada para conduzir o processo, pretendia realizar hoje e amanhã (segunda terça) oficinas comunitárias para receber as propostas da população.

Em substituição às solenidades presenciais, será disponibilizado um espaço para apresentação de sugestões nas páginas oficiais do Município.

Fica mantida a reunião da Comissão Revisora e de membros do Conselho da Cidade de Matinhos (Concidade) com a empresa DRZ nesta terça (25). “Isso porque se trata de evento reservado a um número limitado de pessoas, sendo conduzido no auditório da Prefeitura – localidade que facilita a fiscalização dos protocolos de segurança indispensáveis nestes tempos de pandemia”, explica o Departamento de Comunicação.

Guaratuba

Em Guaratuba, a Prefeitura alterou a forma de realização da 2ª Audiência Pública do Plano Diretor que deveria acontecer no auditório do Cras.

A audiência será feita pela internet, no canal do Youtube do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), contratado para elaborar o Plano.

A Audiência será realizada nesta quarta-feira (26), com início às 19h e término previsto para às 20h30.

A 2ª audiência tem por objetivo apresentar os dados já levantados até o momento, além de compartilhar as próximas etapas do estudo.

O link (https://www.youtube.com/watch?v=3Hj-i_WrZds) já está disponível para acesso.

O documento para consulta pública, referente ao Produto 2 – Análise Temática Integrada – Parte 1, está disponível no site da Prefeitura Municipal de Guaratuba.

http://portal.guaratuba.pr.gov.br/planodiretor.php