Homem é suspeito de tentar abusar da filha de 6 anos, em Guaratuba

Um homem é suspeito de tentar abusar sexualmente de sua própria filha, de 6 anos de idade, no bairro Cohapar, em Guaratuba. A notícia é do Portal da Cidade Guaratuba.

A Polícia Militar foi atender a ocorrência na noite deste domingo (23) e encontrou várias pessoas na parte de fora da casa. Ao entrar na residência, os policiais encontraram o suspeito desmaiado no chão, com um corte no supercílio, na entrada da casa.

“Durante conversa com a companheira, ela relatou que saiu de casa e deixou sua filha, de 6 anos, aos cuidados do pai. Na volta, cerca de 40 minutos depois, encontrou o marido passando a mão nas partes íntimas da criança e a beijando na boca. A mãe então partiu para cima do marido e começou a agredi-lo.

“Em seguida, o marido, de 29 anos, começou a esganar a esposa. Na sequência, o agressor foi contido por vizinhos que ouviram os gritos e foram defender a moça. O rapaz ficou desmaiado até a chegada da viatura.

“Todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas de praxe. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou a ocorrência.”

Fontes: Portal da Cidade Guaratuba / Polícia Militar