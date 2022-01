Guaratuba e Matinhos têm primeiras mortes por covid no ano

O Hospital Regional do Litoral registrou mais três mortes por covid-19 no Litoral. São 2 casos em Paranaguá e 1 Guaratuba. Já o Informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), confirma 1 morte em Matinhos. As duas últimas cidades têm os primeiros óbitos confirmados por covid-19 em 2022.

De acordo com o boletim do hospital desta segunda-feira (24), a paciente de Guaratuba que faleceu era uma mulher de 63 anos, moradora do Centro, que faleceu na sexta-feira (21). De Paranaguá, morreram dois homens, um de 90 (falecido no dia 21) e outro de 87 (falecido no domingo, 23). No Informe do HRL há ainda 2 óbitos em investigação para covid-19.

Já o informe da Sesa desta segunda, confirma apenas um óbito no Litoral, mas de uma pessoa residente em Matinhos. O Estado não divulgou informações sobre gênero e idade.

Mais detalhes em breve.