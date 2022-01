Polícia Civil informa que concluiu 73% dos inquéritos deste verão

Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou mais de 3 mil procedimentos de polícia judiciária na primeira fase da Operação Verão Paraná – Viva a Vida, no Litoral do Paraná.

O balanço divulgado hoje (terça, 25) refere-se ao período de 10 de dezembro a 22 de janeiro.

Durante a temporada de verão, as polícias atuam de forma intensa no Litoral, aumentando o efetivo regular para atender a chegada de turistas. A Oprçaõ Verão da Polícia Civil acontece em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina e Morretes.

A PCPR já concluiu 73% dos inquéritos policiais instaurados no período. Ao todo foram 544 implementados e 400 concluídos, com todos os encaminhamentos realizados. Foram registrados 1.593 boletins de ocorrência, além de solicitadas 180 medidas protetivas. Entre os dados contabilizados ainda estão 398 adultos presos e 10 adolescentes apreendidos.

A PCPR ainda elaborou 133 termos circunstanciados e registrou 35 boletins de ocorrência circunstanciados.

SEGUNDA FASE

Para o coordenador do Verão Paraná pela PCPR, Gil Tesseroli, o objetivo é manter o fluxo dos trabalhos. “Pretendemos manter a linha de atuação agora na segunda fase, para melhorar ou igualar o nível de eficiência dos trabalhos da primeira fase”, completa.

Para a segunda fase do Verão Paraná, que se iniciou no domingo (23), o efetivo regular em atuação no Litoral foi reforçado com mais 172 policiais civis, dentre delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas. As equipes irão atuar nas unidades dos mesmos municípios da primeira fase até o dia 7 de março.

A Polícia divide sua atuação no Verão em duas fases para dar oportunidade de mais policiais civis participarem dos trabalhos. “Assim, é reforçada a presença policial nessa época de veraneio, com o efetivo sempre motivado”, informa a PCPR.