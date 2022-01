Terminal em Paranaguá responde por 80% das exportações de óleo vegetal no Brasil

As exportações foram os destaques em 2021 nas operações portuárias de uma empresa instalada no Porto de Paranaguá, a Cattalini Terminais Marítimos.

Em 2021, os embarques de óleo de soja alcançaram 1,2 milhão de toneladas, um aumento de 37% em relação ao ano anterior. Em 2021, o óleo de soja respondeu por 28% da movimentação geral de produtos pelo terminal.

Presente no Porto de Paranaguá desde 1981, a Cattalini é o maior terminal privado de graneis líquidos do Brasil e ocupa posição de liderança no setor. Atualmente, a empresa responde por 80% do total das exportações brasileiras de óleo vegetal, que tem como principais destinos a Índia e a China.

No fechamento do ano, a Cattalini Terminais registrou a movimentação (entre importação e exportação) de 4,3 milhões de toneladas de graneis líquidos, mantendo seu volume de movimentação na casa dos 4 milhões de toneladas, assim como no exercício anterior.

Importação

Na importação, os principais produtos foram os óleos aquecidos com aumento de 92% em relação ao período anterior. A categoria compreende mercadorias como óleo de palma, palmiste e estearina, usados na produção de alimentos.

Os investimentos em infraestrutura e tecnologia, aliados à logística aplicada nas operações de óleos aquecidos, contribuíram para os excelentes resultados. A Cattalini utiliza simultaneamente os dois dutos que interligam o píer privativo ao centro de tancagem da empresa.

As importações de metanol foram igualmente relevantes em 2021, com mais de 1 milhão de toneladas desembarcadas no terminal da Cattalini. No período anterior, foram importadas 949 mil toneladas.

Para ampliar o atendimento às demandas dos clientes, a Cattalini triplicou a sua capacidade de importação de metanol, desembarcado dos navios para seus Centros de Tancagem (CTs). A empresa usa simultaneamente três dutos, de maneira segura e ágil, e atinge uma vazão de 1.300 toneladas descarregadas por hora.