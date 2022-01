Suspeito é morto em ação policial no bairro Carvoeiro

Equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel, da Polícia Militar, que realizavam um trabalho de monitoramento e verificação de denúncias, repassadas para a central 190 de tráfico de drogas no bairro Carvoeiro, em Guaratuba, acabaram se envolvendo em um confronto armado, segundo a polícia.

A ocorrência foi registrada no começo da madrugada desta terça-feira (25), em uma casa na rua Afonso Pena, apontada como ponto de comercialização de drogas na região, segundo a polícia.

Os policiais identificaram o imóvel e depararam com Rafael da Silva Pereira, de 38 anos, vulgo “Pate”. Segundo a PM, ele não obedeceu a orientação para largar o armamento e apontou na direção da equipe. Os policiais reagiram e alvejaram o suspeito. Ferido, Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Socorristas do Siate do Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram o óbito. A área onde o confronto armado aconteceu ficou isolada até a chegada da Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal). O corpo foi periciado e encaminhado para a sede do IML em Paranaguá, onde vai passar por exames complementares.

DROGAS

No lado de fora da casa, com ajuda de um cão farejador da Polícia Rodoviária Estadual, os policiais encontraram porções de cocaína, maconha e crack. A droga estava embalada e pronta para ser comercializada.

Fonte: Rádio Ilha do Mel FM