Polícia divulga fotos de suspeitos de homicídio em Pontal do Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou as fotos de dois homens suspeitos do homicídio de Diogo Oliveira Cândido, de 32 anos, no dia 27 de dezembro de 2021, em Pontal do Paraná.

Eles são identificados como Danilo Scheneither Quadros e Gabriel Henrique Martins.

A vítima foi encontrada com um corte de faca no pescoço. Após investigações, a Polícia Civil identificou os suspeitos do crime e apurou que a motivação estaria ligada com o tráfico de drogas.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos indivíduos foragidos.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos telefones 181, do Disque-Denúncia ou (41) 3457-2092, diretamente à equipe de investigação.