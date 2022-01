Hospital Regional confirma mais 2 mortes por covid em Paranaguá

Foto: AEN

O Hospital Regional do Litoral (HRL) informou, na manhã desta quarta-feira (26), mais duas mortes por covid-19: uma mulher de 68 anos, falecida no domingo (23); e um homem de 36 anos, falecido ontem (terça, 25). Ambos eram moradores de Paranaguá.

Já são 9 óbitos por covid confirmadas no HRL neste ano: 6 de Paranaguá, 2 de Pontal do Paraná e 1 de Guaratuba. Há um óbito de morador de Matinhos que não ocorreu no hospital de referência da região.

De acordo com o boletim divulgado às 9h30 de hoje, o HRL tem 18 pacientes internados por covid, sendo 9 confirmados, 2 negativos e 7 em investigação. Há ainda um óbito em investigação para covid.