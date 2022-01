Polícia prende homem por estupro contra enteada em Matinhos

Foto ilustrativa: PCPR

A Polícia Civil prendeu temporariamente um homem, de 37 anos, por estupro de vulnerável contra a enteada de 11 anos, nesta segunda-feira (24), em Matinhos. O boletim de ocorrência foi registrado no dia 18 de janeiro.

A criança morava com a mãe e o padrasto e foi visitar o pai, no interior do Paraná. A madrasta, atual esposa do pai, notou um comportamento estranho na menina e encontrou no celular mensagens de cunho sexual enviadas pelo padrasto.

Em um primeiro momento, a vítima negou, depois contou que havia sido abusada sexualmente.