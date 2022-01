Frente fria traz risco de temporais e alagamentos no Litoral

O tempo vai se alterar de forma significativa entre a tarde e noite desta quinta-feira (27) e o fim de semana na região Litorânea do Paraná, informa a Defesa Civil com base em informações o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Uma frente fria se desloca pela região nesse período e como o tempo está bastante quente, o ambiente atmosférico será muito favorável para a formação de tempestades tanto nas praias quanto nos municípios ao longo da Serra do Mar.

Além da ocorrência de rajadas de vento fortes, elevada incidência de raios e queda eventual de granizo, há previsão de grande volume de chuva, inclusive no topo da Serra, condição que favorece a elevação muito rápida dos níveis dos rios que se localizam na região, inclusive não se descarta algumas enxurradas. Nos municípios praianos também pode haver inundações/alagamentos, alerta a Defesa Civil.

O Simepar explica que a onda de altas temperaturas por todo o mapa do Paraná vai ser substituída pela frente fria que chega nesta quinta-feira (27) ao Estado.

O aumento da umidade já trouxe maior sensação de abafamento nesta quarta-feira (26), quando devem ocorrer chuvas a partir da tarde. Com a chegada da frente fria que se aproxima pelo extremo sul do País, o tempo fica instável, as chuvas terão acumulados significativos e, por consequência, as temperaturas ficam mais amenas.

“Nesta quinta-feira a aproximação de uma nova frente fria reforça a condição de tempo instável sobre o Paraná. São esperadas pancadas de chuva fortes, com raios e não se descarta até a ocorrência de vendavais e de granizo. O calor ameniza de forma bem expressiva”, informa a previsão do Simepar.

Com informações do Simepar e Defesa Civil