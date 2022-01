Matinhos e Pontal do Paraná também não farão Carnaval

Foto: Prefeitura de Matinhos

Nenhum dos sete municípios do Litoral do Paraná terá Carnaval em 2022. Nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de Matinhos decidiu que não vai promover as festas na rua, com trios elétricos, mas que vai permitir eventos promovidos pela iniciativa privada. A decisão foi tomada em uma reunião entre o prefeito Zé da Ecler, vereadores, integrantes das pastas da Saúde e de Turismo e Desenvolvimento Econômico e representantes de entidades ligadas ao comércio e ao turismo.

Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial Empresarial de Matinhos (Acima), apontou que 73% dos comerciantes são contrários à vinda de um trio elétrico, mas favoráveis a ações realizadas pela iniciativa privada. O presidente da entidade, Adriano Menine, explicou que o temor dos comerciantes é pelo aumento de casos após as festividades, o que, no futuro, pode gerar restrições pelo poder público.

A opinião de que a organização de eventos deve ficar apenas com a iniciativa privada é compartilhada pela Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Litoral. A presidente da Adetur Litoral, Fátima Aguiar, entende que a proposta da prefeitura de organizar eventos após a redução da curva de casos valoriza a vocação turística de Matinhos. Mas, nesse momento, segundo ela, a prioridade deve ser a saúde.

Ainda participaram da reunião o secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Luís Leal; a assessora da Prefeitura Mirian de Fatima Zaninelli; e o diretor jurídico do Gabinete, Leonardo Luís da Silva. Representando o Legislativo, estava o presidente da Câmara, vereador Mário Braga (PODE), além dos parlamentares Lucas Pesco (PSC), Márcio do Seda (PL), Rodrigo Gregório (Pode), Leléu (PSL), Almir (PROS), Nando (Pode) e Gerson Júnior (PL).

Pontal do Paraná cancelou grandes eventos desde o Ano Novo

Em Pontal do Paraná, a assessoria de Comunicação informou que a Prefeitura também não realizará nenhum evento de Carnaval.

Já em dezembro, quando começaram a aumentar novamente os casos de covid-19, a Prefeitura decidiu que não realizaria a queima de fogos e festas públicas no Ano Novo. Em janeiro, cancelou a tradicional Festa do Caranguejo que aconteceria neste mês. Desde então, já não contava com a realização do Carnaval.

Em relação a eventos privados, a Prefeitura não proibiu, “mas não está estimulando”. Segundo informações, alguns blocos que costumam sair nos dias de Carnaval, já estão desistindo.