Câmara de Guaratuba cria Comissão para fiscalizar travessia do ferry boat

A Câmara de Vereadores de Guaratuba criou uma Comissão Especial para acompanhar os problemas no ferry boat. O objetivo, informa a Câmara, é buscar, junto ao Governo do Estado, uma solução para os transtornos no transporte por balsas, que pode ser o rompimento do contrato com a atual concessionária.

Conforme o requerimento de criação da Comissão explica, apesar de se tratar de uma concessão estadual – licitada e fiscalizada pelo DER – “os prejuízos e os riscos de acidente” tornam a travessia um assunto de “interesse local”.

O requerimento foi apresentado pelos vereadores Fabiano da Caieiras e Itamar Junior. Ao recebê-lo, na terça-feira (25), a presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, imediatamente convocou sessão extraordinária, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (26). A aprovação foi por unanimidade.

Cátia do Doro comentou que a convocação se deveu à urgência de a Câmara se posicionar a ajudar a buscar uma solução. “Já teve um decreto (de estado de calamidade pública) do prefeito, o deputado Nelson Justus já informou que está disposto a nos ajudar e a encarar com a gente esta batalha; o mínimo que a gente tem de fazer é fiscalizar esta empresa”, comentou.

A presidente designou os membros da comissão, que escolheram entre eles a função de cada um: Itamar Junior (presidente), Fabiano da Caieiras (relator) e Maria do Neno. Conforme o Regimento Interno, eles terão o prazo de 60 dias, prorrogáveis, para concluir os trabalhos.

De acordo com o requerimento aprovado, a Comissão Especial deverá fazer “levantamento das informações voltadas ao entendimento dos óbices existentes que de serviço de Travessia do Município de Guaratuba, realizado pela empresa BR Travessias, bem como propor sugestões de melhorias no serviço em prol da população guaratubana e paranaense quanto a este modal de transporte coletivo”.