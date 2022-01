Polícia Ambiental fiscaliza madeireiras. Conheça o trabalho do Batalhão.

Polícia Ambiental fiscaliza madeireiras. Conheça o trabalho do Batalhão.

O Pelotão da Polícia Ambiental de Guaratuba realizou, nesta quarta-feira (26), uma fiscalização de controle de pátio das madeireiras que comercializam produtos de origem florestal nativa.

O pátio da madeireira fiscalizada estava em consonância com o estoque físico. Contudo ao finalizar a vistoria a equipe constatou uma essência nativa, da qual não constava o Documento de Origem Florestal. A empresa foi notificada e deverá apresentar tal documento até a segunda-feira (31).

Conheça o trabalho do Batalhão de Polícia Ambiental

Um vídeo produzido pela Polícia Militar do Paraná mostra o trabalho do Batalhão de Polícia Ambiental, mostrando como exemplo as ações em Guaraqueçaba.

A capitão Esperança, relações públicas da PMPR, conversa com a tenente Maria Cecília, comandante da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde, responsável por Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

Pesca, caça e extração vegetal ilegais… 🎣 🦅🌲

Você sabe quem combate essas irregularidades?