Ilha do Mel melhora e agora há 16 locais impróprios ao banho no Litoral

Ilha do Mel melhora e agora há 16 locais impróprios ao banho no Litoral

O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta sexta-feira (28) o 6º Boletim de Balneabilidade do Litoral e Costa Oeste desta temporada do Verão.

Um dos destaques, de acordo com análise da qualidade da água, é que o local que se encontrava impróprio na Ilha do Mel, não apresenta mais riscos e está liberado para banho e prática de esportes.

Nesta semana a análise indica que 16 locais do Litoral estão impróprios, incluindo os 10 pontos de foz de rios e canais, que chegam ao mar como impróprios, pois drenam áreas urbanas.

O contato com a água nesses locais pode acarretar risco à saúde humana, causando problemas como otites, gastrenterites, dermatites.

Os locais monitorados semanalmente que estão impróprios ao banho

Guaratuba: Praia Caieiras (à esquerda da rua Frederico Nascimento) e Praia Central (à esquerda da rua Ponta Grossa);

Matinhos: 2 pontos na Praia Brava de Caiobá (altura da rua Jacarezinho e na av. Londrina); na praia Central de Matinhos (à esquerda do Morro).

Antonina: Ponta da Pita

Os 10 locais permanentemente impróprios:

Guaratuba: rio Brejatuba, galeria da Mal Deodoro, canal da Clevelândia, canal do Camping Municipal (Brejatuba), rio das Pedras, rio do Tenente (Nereidas) e rio Saí-Guaçu (Barra do Saí).

Matinhos: rio Matinhos e canal Caiobá

Pontal do Paraná: rio Olho D’água.

Na Costa Oeste, a praia de água doce de São Miguel do Iguaçu está com indicação imprópria, de acordo com o 6º Boletim de Balneabilidade.

Confira os boletins do Litoral e da Costa Oeste.